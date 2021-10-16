Çorum’da sokak ortasında kardeş çatışması

Çorum'da miras paylaşımı nedeniyle sokakta çıkan Gökhan Çetinkaya'nın öldüğü, ağabeyi Zekeriya Çetinkaya'nın ise ağır yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 13 Ekim’de Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Kardeşler birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, kardeşler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Zekeriya Çetinkaya'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAYI ANI KAMERADA

Bu arada çatışma anının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Zekeriya Çetinkaya’nın kardeşine tabanca ile ateş ettiği, Gökhan Çetinkaya’nın ise tüfekle karşılık verdiği görülüyor. (DHA)