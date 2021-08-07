Datça sahilinde müsilaja benzer tedirgin eden görüntü

Datça’da sahile vuran beyaz örtü yerel halkı ve tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasına yoğun bir şekilde yayılan beyaz madde hakkında Datça Belediyesi yetkilileri bir açıklama yapmadı.

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Datça Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir otelin önündeki şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu sahile yoğun beyaz madde ile karşılaşan vatandaşlar beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yetkililerin beyaz örtü hakkında numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler denize girmekten vazgeçti.

Otel Müdürü Sabahattin Çay, sabah kalktıklarında sahildeki şezlong ve şemsiyelerin arasında beyaz bir örtü ile karşılaştıklarını söylerken, Belediye yetkililerine bilgi verdiğini ve incelenmesi talebinde bulunduğunu açıkladı.

YANGINLARI SÖNDÜRMEDE KULLANILAN KÖPÜK MÜ?

Datça Belediyesinden olay yerine Kimya ve Gıda Mühendisi gelirken, Çevre Mühendisinin görev nedeniyle ilçeye uzak olması nedeniyle gelmedi. Datça Belediyesi yetkilileri sahildeki beyaz maddeyi baktıktan sonra ayrıldı.



Beyaz maddenin ağaç poleni olabileceği şeklinde görüşler ileri sürülürken, Muğla kıyılarında devam eden orman yangınlarını söndürmede kullanılan köpük de olabileceği ileri sürüldü.