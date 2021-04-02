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Düğün salonu sahiplerinden eylem 

İstanbul Sarayburnu'nda bir araya gelen düğün salonu sahipleri eylem yaptı.

Güncellenme: 17:41, 02/04/2021
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Düğün salonu sahiplerinden eylem 

Fatih Sarayburnu’nda bugün öğle saatlerinde bir araya gelen düğün salonu işletme sahipleri, basın açıklaması yaptı. Düğün sektörü için bir tarihin verilmesini isteyen grup adına Düğün Salonları ve Organizasyonlar İşveren Sendikası Bölge Başkanı Ali Kılıç açıklama yaptı.

Kılıç,  “Düğünlerin normal koşullarda yapılmasında esneklik tanınsın. Dansın olmadığı, oyunun olmadığı ve en azından salonun yarısını gelemeyen bir davetiye olumlu bir düğün olabilir mi? Salonlar corona virüs tedbirleri kapsamında son derece hijyenik olacaktır” dedi.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Oda Başkanı Adem Sönmez ise “Normalleşme Haziran olabilir, Mayıs olabilir, Temmuz olabilir bu düşünülen tarihi bize bugün söylemleri gerekiyor ki, bizde ileriye dönük rezervasyon yapalım. Bizler harekete başladığımız anda ekonomi de hareketlenecek” ifadelerini kullandı.

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