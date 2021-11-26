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Duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman'da, duruşma sonrası adliye bahçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Kavga, öğle saatlerinde, Adıyaman Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Duruşmadan çıkınca karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. (DHA)

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