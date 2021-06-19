Emniyet’ten ‘intihar eden polis’ açıklaması

Son 1 ayda polis intiharlarının 20'ye yükselmesi Türkiye’nin gündemine otururken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni bir intihar iddiası daha ortaya koymuştu. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunmuştu.

“PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), “Söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır. Personelimizin sağlık durumu iyi olup yakından ilgilenilmektedir” ifadelerini kullandı.

MEKTUPTA NE DİYORDU?

Polis memuruna ait olduğu belirtilen mektupta şöyle yazıyordu:

“Canım ailem, vefakar anam, asker babam, canım kardeşim… Biliyorsunuz ki Peygamber ocağında darp edildim, küfür, tehdit ve hakarete maruz kaldım. Adalet kapısını yüzüme kapattılar, sürgüne gönderildim. Ama din kültürü öğretmenliğini bırakıp, baba mesleğini seçtiğim gün bana oğlum, ‘gitme' demesinde ben senin gönlünü edip ikna edip gitmiştim polisliğe. Sen haklıydın ana her şeyimi söküp aldılar. Canım anam sakın hiç üzülmeyesin, ağlamayasın. Senin oğlun vatanına ve milletine asla ihanet etmedi. Alnınız açık, başınız dik olsun. Tarafıma yapılan onca baskı, zulüm, mobbing ve psikolojik işkenceden sonra dayanamayıp hayatıma son veriyorum.”