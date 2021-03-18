Erdoğan’dan Bahçeli’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13’üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeliye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.