Ermenek’in acısı 7 yıldır dinmedi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 7 yıl geçerken yakınlarını kaybeden ailelerin acısı ise dinmedi.

Müslüm EVCİ

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28 Ekim 2014’te öğle saatlerinde 34 işçinin bulunduğu Ermenek’teki özel bir linyit kömürü madeninde su baskını meydana gelmiş ve 18 işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden 7 yıl geçerken madenciler Aşağı Çağlar köyünde bulunan mezarları başında anıldı.

İYİ PARTİLİ BAŞKAN AİLLERE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hayatını kaybeden madencileri mezarları başında ziyaret eden Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu madenci eşleriyle bir araya geldi. Mezarları başında bulunan bayrakların yenilenmesi ve okunan duaların ardından benzer kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Zorlu, maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

“MADENLERİMİZ HALEN KAPALI”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, maden faciası öncesinde ilçenin geçim kaynağının madencilik ve yan kolları olduğunu söyledi. Faciadan sonra madenlerin ocaklarının kapatıldığını hatırlardan Zorlu, şunları söyledi:

“”İlçemizde maden kazası oluncaya kadar bu bölgedeki insanların geçim kaynağı madencilik ve yan sektörleriydi. 3 bin maden işçisi, 800 nakliyeci çalışıyordu. Şimdi ocaklar kapandı. Ben maden ocakları değil de 14 fabrikamız kapandı diye düşünüyorum. İş güvenliğinin çok önemli olduğu maden ocaklarının mutlaka kanunlara uygun çalışması gerektiğini dile getiren Başkan Zorlu, Soma’da 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. Madenler 6 ay sonra çalışmaya başladı ve bizim madenlerimiz halen kapalı. Burada ‘Devlet madenleri kapattı, çalıştırmıyor.’ diye yanlış algıya düşmemek lazım. Maden sahiplerinin şartların zor olduğunu düşünmeleri, bu şartlarda madenciliğin bölgede eskisi kadar karlı olmadığını iddia ederek madenleri çalıştırmamaları söz konusu. Bu da Ermenek halkını zor durumda bırakıyor. Halkımızın talebi madenlerin tekrar çalışması. Şu anda ilçede sadece emekliler kaldı. İşsizlikten dolayı gençlerimiz sürekli göç etmekte.”

“ŞEHİTLİK BERATI VERİLMELİ”

“Bir de maden kazasında hayatlarını kaybeden maden şehitlerimizin ailelerinin manevi haz için şehitlik beratı talepleri var” diyen Başkan Zorlu şöyle devam etti:

“Zaten bu bölgede bizler için onlar ‘şehit’ ailesi. Bunun resmileşmesini istiyorlar. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Maddi ve manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu nasıl olur, kanuni prosedürü nasıldır bilmiyorum ama bu taleplerini buradan devlet büyüklerimize iletiyorum”