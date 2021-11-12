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Eşini minibüsle ezerek öldüren koca: Kazayla oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime P.'yi (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren ve tutuklanan İbrahim P.'nin (47), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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Eşini minibüsle ezerek öldüren koca: Kazayla oldu

Ordu’nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime P.’yi (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim P. (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim P.’nin (47), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olayın kazayla olduğunu öne süren İbrahim P., “Ben çarptığım kişilerin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Olay kazayla oldu” dedi. DHA

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