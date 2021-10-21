Eşini öldüren kocayı azmettirmekle suçlanan baba: Oğlum daha önce de beni tehdit etti

İstanbul Büyükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki eşi Derya Aslan'ı tabanca ile öldürdüğü iddia edilen firari sanık Sami Aslan'ı azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan, "Oğlum Sami daha önce de beni tehdit etti. Şikayetçi oldum ceza da aldı" dedi.

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Bakırköy 17’inci Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya maktul Derya Aslan’ın ailesi firari sanık Sami Aslan’ı (32) azmettirdiği iddia edilen babası sanık Mehmet Sırrı Aslan ve taraf avukatları katıldı.

“KORKUYORUM SAMİ BENİ ÖLDÜRECEK”

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sırrı Aslan, şunları söyledi:

“Oğlum beni telefonumdan aradı ‘Senin gelininde 2’inci telefon yakaladım öldüreceğim onu’ dedi. Ben Sami’nin evine gittim. Derya’nın ağabeyleri de oradaydı. Telefon oğlumun elindeydi. Bana ‘Sen burada dur ben bu telefonu açtırıp öldüreceğim onu’ dedi. Ben sakin olmasını söyledim ‘Sen bana karışma’ dedi.

Ben ‘Ver telefonu bana belki içinde bir şey yok Derya benim kızımdır’ dedim. Telefonu aldım gelinimi de odaya çağırdım. Odada ‘Aç şu telefonu içine bakayım’ dedim. Bana ‘Baba ben korkuyorum. Sami beni öldürecek’ dedi. Telefonu açtı içinde başka erkekler ile fotoğrafları ve yazışmaları vardı. Ben odadan çıktım oğluma ‘Telefonda bir şey yok 2 tane çocuğunuz var yuvanızı bozmayın’ dedim.

Bana inanmadı ‘Ben onu eş olarak kabul etmiyorum’ dedi. Telefonu ben aldım ardından annesine teslim ettim sakladık. Oğlum daha sonra telefonu istemiş. Telefonu bir aile avukatımız kırdı. Kırığını da Sami’ye gösterdik. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Oğlum Sami daha önce de beni tehdit etti. Şikayetçi oldum ceza da aldı.”

“BENİ ARAYIP ‘KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜM’ DEDİ”

Maktul Derya Aslan’ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın ise şöyle konuştu:

“Sami dengesiz bir insandı. Aralarında bu telefon meselesi vardı. Evde görüşmemiz oldu. O görüşmeden sonra biz kız kardeşimizi alıp eve götürdük. Biz telefonun içeriğini bilmiyorduk. Olayda sonra sanık Mehmet Sırrı beni aradı.

‘Sami Derya ile barışmak istiyor, eğer barışırlarsa mesajları ve telefonun içeriğini oğluma göstereceğim’ dedi. Sami, Derya’yı öldürdükten sonra beni aradı. ‘Seniz kız kardeşini öldürdüm’ dedi. ‘Ne oldu nerede öldürdün?’ dedim yüzüme kapattı.”

Maktul Derya Aslan’ın diğer ağabeyi Yılmaz Akın ise şunları söyledi:

“Bunlar bize çok çektirdiler. 15 yıl bunların elinden çektik. Telefon meselesinden sonra Sırrı Aslan benimle görüşmek istedi ve görüştük. Görüşmede Sırrı Aslan’ın elinde kardeşimin kullandığı söylenen 2’inci telefon vardı.

Bana ‘Derya başka erkekler ile konuşmuş ben bunu hazmedemiyorum. Derya kendini senin evinde asmazsa ben bu mesajları Sami’ye göstereceğim’ dedi. Olay nedeniyle canımız yanıyor şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, Sami Aslan hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediğini belirterek, infazın beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan’ın geçen yıl 29 Temmuz’da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya’yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği belirtildi.

Uzak mesafeden kafa bölgesine iki el, yakın mesafeden batın bölgesine bir el ateş etmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Mehmet Sırrı Aslan’ın da azmettirme suretiyle suça iştirak ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Savcı Sami Aslan’ın “Eşi Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, babası Mehmet Sırrı Aslan’ın “Töre saiki ile öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. DHA