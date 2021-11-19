Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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44 yaşındaki Songül Değirmenci’ye telefonla ulaşamayan, çalıştığı iş yerinin sahibi durumu polise bildirdi.

Kadının oturduğu eve giden polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2. kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci’nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20'de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.’yı( 57) Kolay yolunda çalıştığı iş yeri olan SASKİ'de gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan şahıs,44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

SIKI GÜVENLİK ALTINDA SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.'nın, Songül Değirmenci’yle bir süre önce tanıştığı belirtildi.

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