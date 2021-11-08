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Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı

Bursa'da bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yayınlanma: 13:24 - 08 Kasım 2021 Güncellenme:
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Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi’ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı.

Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

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