Gediz Nehri’nde korkutan analiz sonucu

Ege Bölgesi'nin verimli tarım arazilerini sulayan Gediz Nehri'nde kirliliği tespit etmek amacıyla çeşitli bölgelerde su analizi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri'ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi boyunca Gediz'in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gezi sonrası hazırladıkları 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Gediz Nehri'ndeki kirliliğin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, nehirdeki kirliliğin boyutlarını tespit etmek ve güncel verileri elde etmek için kritik 12 noktadan numune aldı.

9 NOKTADA SU KALİTESİ KÖTÜ ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından alınan numuneler laboratuvarda “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” çerçevesinde analiz edildi. Birçok parametrenin yanı sıra su kirliliğini gösteren iletkenlik KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı), azot, fosfor, sülfür ve yağ-gress değerlerine de bakıldı.

Numune alının 12 kritik noktanın 9'unda su kalitesinin pek çok parametre için en alt kalitedeki su niteliğinde olduğu görüldü. Bu 9 nokta arasında Manisa'daki Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi çıkışı, Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi sonrası, Akhisar Kayalıköy Köprüsü, Salihli Yılmaz ve Taytan Köprüsü, Alaşehir Mezbaha sonrası, Kula Atık Transfer İstasyonu yakını, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Beylerhan Köyü, Güneli Köyü, Gediz Atık Su Arıtma Tesisi (Fırdan Köyü) öncesi ve sonrası yer alıyor.

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKLAR, KANALİZASYON SIZINTILARI KİRLETİYOR

Yapılan gözlemler ve analiz sonuçları Gediz Nehri'ndeki kirliliğin ana sebeplerinin Gediz Nehri ve kollarına yapılan evsel ve endüstriyel atık su deşarjları, hayvancılık faaliyetleri ve katı atık sızıntı suları olduğunu ortaya koydu.

Arıtılmadan yapılan evsel ve endüstriyel atık su deşarjlarının su kalitesinde yarattığı etkiler net olarak görüldü. Manisa'nın ilçeleri olan Turgutlu, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Ahmetli yerleşimlerinden kaynaklı kanalizasyon atıkları sızıntı suları, Salihli Alaşehir, Sarıgöl ovalarında yapılan yanlış tarımsal faaliyetlerin Alaşehir Çayı'nı kirlettiği ve Salihli bölgesindeki istasyonlarda su kalitesinin en alt kalitedeki su sınıfında olduğu da analiz sonuçlarında ortaya çıktı.

Analiz sonuçlarında ayrıca Alaşehir'in alt havzasında bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularının Nif Çayı'na ulaşması da kirliliğin diğer kaynaklarından biri olarak yer aldı.

SOYER’DEN MASKİ’YE ÇAĞRI

Gediz Nehri'nin kurtarılması ve Körfez'de yaşanan iyileşme sürecinin devamı için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'nin Alaşehir Çayı üzerinden kirlenmesinin önüne geçmek için MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak işbirliği çağrısında bulundu.

Başkan Soyer, Ege Belediyeler Birliği ve MASKİ işbirliği ile bölgeye paket arıtma tesisleri kurabileceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi; “Bir yandan yağmur suyu ayrıştırma kanalları yapıyoruz bir yandan körfezin yüzülebilir hale gelmesi için birçok çalışmayı yürütüyoruz. Ama Gediz’in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz Körfez mümkün değil. Gediz'in kurtuluşu için hazırladığımız 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yaptığımız inceleme gezisinin ardından kritik noktalardan aldığımız numune sonuçları da kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu analiz sonuçlarının rehberliğinde Gediz'in kirlilikten kurtarılması için ilgili bakanlıklar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Yine Alaşehir Çayı üzerinden Gediz Nehri'nin dolayısıyla Gediz Havzası'nda bulunan su kaynaklarının ve Ege Denizi'nin kirlenmesinin önüne geçmek için her türlü işbirliği ve desteği vermeye hazırız. İhtiyaç duyulan paket arıtma tesislerinin kurulması konusunda Ege Belediyeler Birliği olarak Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliğine hazırız. Gediz'in kurtuluşu için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Gediz'i kirleten kaynaklara dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Uşak, Manisa ve Kütahya Valilikleri ile İl Özel idareleri, belediye başkanlıkları ve kirliliğe neden olan kurumlara yazı gönderdiklerini ifade eden Soyer ayrıca, Gediz Nehri'nin kaynağı olan Murat Dağı ile çevresinin korunması ve Milli Park ilan edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.