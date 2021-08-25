Hastaneden kanser ilacı çaldı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 250 bin liralık kanser ilacı çalan hırsız, önce kameraya sonra polise yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hastanenin camından ilaçların olduğu bölüme giren hırsız etrafı kontrol ettikten sonra dolaptaki kanser ilaçlarına yöneldi. Bir süre ilaç dolabını açmaya çalışan hırsız, dolap kapağını kırarak kapıyı açtı. Yanında getirdiği çantaya ilaçları dolduran hırsız, etrafı önlükle sildikten sonra kaçtı.

ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Hastane görevlilerinin kanser ilaçlarının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından da gidiş yönünü belirledi. Yapılan arşiv incelemesinde şüphelinin A.C.Ş olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. (DHA)