Hatay’da 2 kedi ve 9 köpek zehirlenerek öldürüldü

Hatay’da dün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 kedi ve 9 köpek zehirlenerek öldürüldü. Olay, mahallede büyük bir infiale sebep olurken mahalle sakinleri düzenledikleri basın açıklaması ile olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin mahalleyi terk etmesini istedi. Hatay Valiliği, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için güvenlik kameralarının incelemeye alındığını duyurdu.

Can ÇAPAR

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Olay 7 Kasım Pazar günü, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında birinin de sahiplenilmiş olduğu 9 köpek ve 2 kedi kimliği belirsiz kişi yaş da kişilerce zehirlendi.

“KATİLLERİN MAHALLEMİZİ TERK ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Mahalle sakinleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslara tepki göstermek, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istemek için bir basın açıklaması düzenledi. Mahalleli adına konuşan Canet Küçükçay, “Katillerin mahallemizi terk etmesini istiyoruz” dedi.

Canet açıklamasında; “Mahallemiz insanları merhametli, şefkatli, hoşgörüsü, aydınlığı ile bilinir ve böylesi bir cinayeti, merhametsizliği, karanlığı mahallemize yaşatan insanların bulunarak cezalandırılmasını ve bu katillerin derhal mahallemizi terk etmelerinin sağlanmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarını hiç acımadan planlayarak öldüren bu anlayış, yarın kendini savunamayacak bir çocuğa ya da engelli bir vatandaşa da zarar verebilir. Bu katillerle bir arada yaşamak istemiyoruz” dedi.

VALİLİK: MOBESSELER İNCELEMEYE ALINDI

Sümerler Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından Hatay Valiliği de harekete geçti. Valilik, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için MOBESE ve güvenlik kameralarının incelemeye alındığını açıkladı.

Açıklamada; 7 Kasım Pazar günü sosyal medyada yayınlanan ilimiz Defne ilçesinde “Sokak hayvanlarının zehirlenmesi” olayı ilgili Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup söz konusu olayın aydınlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerimizce bölgede konuşlu MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alınmıştır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmalarını kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır” denildi.

BELEDİYELERDEN ORTAK TEPKİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Büyükşehir, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin cezalandırılması için konunun takipçisi olunacağını duyurdu. Açıklamada; “Sokaktaki canların yaşam alanlarını korumaya ve onları sahiplenmeyi sürdüreceğiz” denildi. Defne Belediyesi de “Bu canlarımıza kıyanların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezaları almaların hususunda konunun takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.