İBB’ye iklim değişikliğine karşı mücadele için 3 milyon avro hibe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dış İlişkiler Daire Başkanlığı girişimleri sonucunda “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi” projesinden 3 milyon avro hibe almaya hak kazandı.

Proje faaliyetleri; 6'sı Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti) ve Türkiye olmak üzere toplam 7 ülkede 4 yıl sürecek.

BALKANLAR VE TÜRKİYE ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ayağını Litvanya'dan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) koordinasyonuyla yürütülecek olan proje, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda proje, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olan şehirleri enerji, iklim hedefleri kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda destekleyecekler.

“HİBE İSTANBUL'A BÜYÜK KAZANÇ GETİRECEK”

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka, “AB nezdinde kararlaştırılan 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu en az yüzde 40 oranında azaltma hedefine paralel oranda sonuç almayı istiyoruz. İklim değişikliği etkilerine karşı kentin dayanıklılığını artırmaya yönelik atılan somut adımlara uluslararası mekanizmayı dahil etmek üzere bu hibe İstanbul’a ve ülkemize büyük kazanç getirecektir ” dedi. Ocak 2021'de gerçekleşen 2021 İklim Uyum Zirvesi'nde (CAS 2021) konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dirençli bir şehir olmak için, geleceğin sorunlarına bugünden kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini belirterek “Bu bağlamda, ‘İklim Eylem Planı' çalışmamıza devam ediyor ve akıllı şehir çözümlerine dayalı, çevre dostu, ulaşım altyapısı, gıda ve tarım politikaları ile atık ve uzun vadeli su yönetimi alanlarında sürdürülebilir çözümlere öncelik tanıyan İstanbul 2.0'ı tasarlıyoruz” demişti.