İhtiyaç sahiplerinin fotoğraflarını paylaşan Diyanet Vakfı’na tepki

CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Diyanet Vakfı’nın Burdur’da yaptığı yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin fotoğraflarının sosyal medyadan paylaşılmasına tepki gösterdi.Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Sağ elin verdiğini, sol el görmesin” Bu bir Hadisi Şerif. İşi Allah kelamı ve sair hadisleri halka anlatmak olan kurumun başında bulunanlar ne yazık ki hadislerden ve en önemlisi ayet-i kelimelerden çok uzaklar.

* Dün Türkiye Diyanet Vakfı sayfasında gördüklerimiz bizleri üzdüğü gibi inanıyorum ki fotoğraflarda yer alan ihtiyaç sahibi halkımızı da bu durumdan çok icap duymuşlardır.

* Ekte gördüğünüz fotoğraflarda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini bu eleştiriyi yaparken basında ve sosyal medyada kullanacağım için ben kapattım. Normalde ihtiyaç sahiplerinin yüzleri açık, ama ne yazık ki müftü beyin ve bu fotoğrafları kullanan sayfasında yüzbinlerce takipçisi olan Diyanet Vakfının aklına gelmemiş.

* Bir de bunu almışlar, bunlar ihtiyaç sahibi der gibi sayfalarında paylaşmışlar. İş mi yaptınız göz mü çıkardınız belli değil.

“HALKIMIZ KURUMLARINA OLAN GÜVENİ VE İNANDIRICILIĞI KAYBETTİRİYOR”

“Ama eğer o insanlar yaptığınız bu yardımları kapak kapak reklam yapmanızdan dolayı en ufak bir mahcubiyet duymuşsa bunun günahı vebali sizindir” diyen Şimşek; “Bunun yanında yalandan ve hileden uzak durması gereken kurum kalkmış bazı maskesiz vatandaşların sonradan fotoğraflarını montajlayarak maske varmış gibi göstermiş. Sizlerin yaptığı bu hareketler ne yazık ki halkımızda kurumlarına olan güveni ve inandırıcılığı kaybettiriyor. Ayrıca yetkililere buradan şunu da sormak isterim “Ekonomi havuz medyasında anlattığınız kadar iyiyse bu yardıma muhtaç bu kadar insan nereden çıkıyor ? Eğer ekonomi sizin anlattığınız kadar iyi değilse bu halkı bir kuru soğana, patatese ve yardım kolisine muhtaç edecek kadar ne yaptınız? Yazık ve acı verici. Edep Ya Hu…”