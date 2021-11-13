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İki haftada 5 okulu soydu

Kırıkkale'de 5 ayrı okula girerek toplamda 3 bin 70 lira para çalan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İki haftada 5 okulu soydu

Kırıkkale’de E.G. isimli kişinin 15 gün içerisinde 5 ayrı okula girerek toplamda 3 bin 70 lira para çaldığı belirlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, E.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisi E.G’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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