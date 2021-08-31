İngiliz turistler İrlandalı turisti döverek öldürdü

Yunanistan’ın Ege’deki dünyaca ünlü İos Adası’nda İrlandalı ve İngiliz turistlerin birbirine girdiği kavgada 22 yaşındaki İrlandalı turist dövülerek öldürüldü. Kavganın büyümesi üzerine adaya ek güvenlik görevlileri gönderildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Ege'deki dünyaca ünlü ve Bodrum'a 35 mil uzaklıktaki İos Adası'nda dün gece yarısı başlayan ve aşırı alkolün etkisi ile büyüyen İrlandalı ve İngiliz turistlerin kavgası ada halkına da kâbus yaşattı.

Aynı grup ile bir hafta önce adaya tatile gelen ve bir eğlence mekanına giderek sabaha kadar eğlenen İngiliz ve İrlandalı turistler arasında bilinmeyen bir nedenle önce sözlü ardından tekme tokatlı kavga çıktı. Kavgada daha sonra masa, sandalye ve eğlence mekanındaki bıçaklarda kullanıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavganın büyümesinin ardından yere düşen 22 yaşındaki İrlandalı gencin tekme, yumruk ve sopalarla darp edildiği kavga sokağa taştı. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin kavgayı güçlükle önleyebildiği belirtildi. Ambulansla İos Sağlık Merkezi'ne götürülerek müdahale edilen İrlandalı gencin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

İrlandalı gencin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiliz turistin Naksos Savcılığı'na çıkartıldığı, ölen turistin ise otopsi için Atina Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Yunanistan Polis Teşkilatı konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Cinayetle suçlanan 20 yaşındaki bir yabancı, bu sabah Ios’ta Leton Emniyet Müdürlüğü polis memurları tarafından tutuklandı. 22 yaşındaki yaralı, ambulansla adanın Sağlık Ocağı’na götürüldü ve orada hayatını kaybetti. Olaydan haberdar olan görevliler, hemen olay yerine giderek zanlıyı tespit ederek Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü” dedi.