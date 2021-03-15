İngiltere’de mahsur kalan Türkler Meclis gündeminde

İngiltere'de mutasyonlu virüs tespit edilmesinin ardından Türkiye'ye girişler yasaklanınca birçok yurttaş bu ülkede mahsur kaldı. O yurttaşlar arasında bulunan Kıray Ailesi, 20 Aralık 2020 günü İzmir'den Londra yakınındaki Yateley kentine gittiklerini, 3 Ocak 2021'de dönüş biletlerinin olduğunu fakat 1 Ocak 2021 günü Türkiye'ye girişler yasaklanınca dönemediklerini söyledi.

SÖZCÜ'ye konuşan Hasan Kıray, eşi Halisa Kıray ve oğlu Can Kıray ile iki buçuk aydır bir yakınlarının evinde kaldıklarını belirterek, yurda dönüş için yetkililerden yardım istemişti. Maddi destek istemediğini belirten Kıray, sadece Türkiye'ye dönebilmek istediklerini anlatmıştı. Kıray, Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı başvurulardan olumlu sonuç alamadığını ifade ederek, “Hükümet bizi kaderimize terk etti” demişti.

CHP’Lİ VEKİL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Kıray Ailesi ve İngiltere'de mahsur kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının akıbetinde henüz bir değişiklik olmazken, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdi. Kılıç şu sorulara cevap istedi:

*Mutasyonlu virüs ortaya çıktıktan sonra, uçuş yasağı konulan ülkelerde tatilde olup veya o ülkelerde ikamet edip Türkiye’ye dönemeyen, dönmek için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır?

*Pandeminin başından itibaren yurtdışından Türkiye'ye kaç vatandaşımız getirtilmiştir?

*Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya çifte vatandaş olarak ikamet eden kaç vatandaşımız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir?

*Yurtdışında Covid-19 hastalığına yakalanan kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

*İngiltere'de mahsur kalan vatandaşlarımızın ülkeye getirtilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?

*İngiltere'den Türkiye'ye girişler yasak olduğu halde, her iki futbolcu Türkiye'ye nasıl giriş yapabilmiştir?

*Alman yetkililerin basına yansıyan açıklamalarına göre, Almanya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, gurbetçilerimizin COVID-19’dan kaynaklı yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlık olarak gurbetçilerimizin yurtdışında yaşadığı bu duruma ilişkin bir çalışma yapılmakta mıdır?