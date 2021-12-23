İş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde bir iş yerinden 3 Aralık tarihinde 17 bin lira değerinde sigara paketi çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mobil park ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık suçlarından aranması olduğu ortaya çıkan şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA