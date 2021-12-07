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İskenderun’da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, ağaçlar devrildi. Park halindeki aracın üzerine ağacın düştüğü görüldü.

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İskenderun’da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

İlçede öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgarda, Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı’ndaki bazı ağaçlar devrildi.

Bir ağaç, yıktığı duvarla birlikte park halindeki aracın üzerine düştü. Zabıta ekipleri, bazı bölgelerde güvenlik şeridi çekerek, yayaların geçişini engelledi. İlçede kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürüyor. DHA

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