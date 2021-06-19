İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden HDP’ye yapılan saldırı için ortak kınama mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü oturumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Meclis'te HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı için hazırlanan kınama metni CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP'nin ortak görüşüyle açıklandı.

“ALÇAKÇA SALDIRIYI LANETLE KINIYORUM”

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şunları söyledi:

* Dün İzmir ve Türkiye menfur bir hadise ile sarsıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi irade göstererek ortak bir metin hazırladı.

* Meclis'in bu konudaki hassasiyetini, kararlılığını ortaya koyması ve demokrasiyi savunması çok kıymetli bir şey. Kınama metni şiddeti her koşulda reddettiği için de önemli. Demokrasimize yapılan bu alçakça saldırıyı lanetle kınıyorum.

* Sadece orada bulunmaktan ve çalışmaktan başka bir işi olmayan genç kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kardeşimizin ailesine, HDP camiasına, İzmir’e başsağlığı diliyorum.

“SALDIRI DEMOKRASİMİZE YÖNELİKTİR”

Kınama metninde ise şu ifadeler yer aldı:

* 17 Haziran 2021'de HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan ve gencecik masum bir insanımızın, Deniz Poyraz'ın katledildiği silahlı saldırıyı güçlü bir şekilde şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden genç kardeşimiz Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

* Hiç şüphesiz ki bu menfur saldırı failleri ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, milletimizin huzurunu, barışını, güvenini, devletimizi hedef almıştır. Saldırı birlikte yaşama irademize, toplumsal sağduyumuza, demokrasimize yöneliktir. Olayın hemen ardından ülkemizin her bir köşesinden, her siyasi görüşten saldırıyı kınayan seslerin yükselmesi, ortak bir duruş sergilenmesi oldukça önemlidir.

* Ortak beklenti ve talebimiz, karanlık saldırının tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması, bu kötücül provokasyonun tüm ayrıntıları ile birlikte açıklığa kavuşturulması, sorumlularının adalet karşısında hak ettikleri cezayı almasıdır.

* Demokrasimizi, huzur ve güvenliğimizi, toplumsal barışımızı alçakça saldırılar karşısında korumak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak bu sorumluluğa var gücümüzle sahip çıkacağımızı İzmir ve Türkiye kamuoyunun dikkatine arz ediyoruz.