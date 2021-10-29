İzmir’de 29 Ekim coşkusu

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde başladı. İzmir Valiliği'ndeki törenden sonra gerçekleştirilen kutlama programının ardından yapılan geçit töreninde duygulu anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri de projelerini tanıtan dövizlerle geçit töreninde yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar resmi geçit töreniyle son buldu.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, İzmir’de törenlerle kutlandı. İzmir Valiliği’nde düzenlenen ilk törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti.

Valilikte düzenlenen resmi törenin ardından Cumhuriyet Bayramı coşkusu Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. İzmirlilerin ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği tören Vali Köşger, Orgeneral Sivri ve Başkan Soyer’in askeri araçla halkı selamlaması ile başladı.

Tören, Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği’nin Kafkas oyunları gösterisi ile devam etti. Körfez’de üzerinde Atatürk resimlerinin bulunduğu tekneler renkli görüntüler oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Köşger, günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayla yurttaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını söyleyen Köşger, “Bu haklı gurur, bizlere aynı zamanda büyüklüğümüze yaraşır biçimde, birlik ve dirliğimizi koruma; 98 yıllık Cumhuriyetimizin başarılarına yenilerini ekleme, O'nu daha da yüceltecek atılımları hayata geçirme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir” diye konuştu. Köşger, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici ve işadamları yani ilin tüm dinamikleri ile İzmir'in gelişme trendini sürekli kılacak önemli yatırım ve hizmetler yaptıklarını, devam etmekte olan büyük yatırım projelerinin devreye alınmasıyla İzmir’in önemli dünya kentleri arasındaki yerini daha da pekiştireceğini söyledi.

GEÇİT TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Vali Köşger’in konuşmasının ardından şiirler okundu. Kutlama programının ardından yapılan geçit töreninde duygulu anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri de projelerini tanıtan dövizlerle geçit töreninde yer aldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar resmi geçit töreniyle son buldu.