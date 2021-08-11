Haberler - Günün İçinden

İzmir’de 48 mülteci yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 48 mülteci ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de 48 mülteci yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesinde 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti asıllı olmak üzere toplam 28 mülteci yakaladı.

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde ise İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında  göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin O.Ç. idaresindeki aracı durdurup yaptığı aramada, araç içerisinde 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu 3 mülteci; M.Ç. idaresindeki araçta yapılan aramada ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 17 mülteci yakalandı.

Geri gönderme merkezine gönderildi
Öte yandan organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi. (İHA)

14 kişilik minibüsten 28 kaçak göçmen çıktı İlginizi Çekebilir 14 kişilik minibüsten 28 kaçak göçmen çıktı İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği İlginizi Çekebilir İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği Kaçak göçmenler mısır tarlasında yakalandı İlginizi Çekebilir Kaçak göçmenler mısır tarlasında yakalandı

 

Afganistan Çeşme Cibuti Etiyopya Filistin İran izmir Kongo Mısır Senegal Somali Suriye Türkiye Urla Yemen Yunanistan