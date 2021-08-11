İzmir’de 48 mülteci yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 48 mülteci ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesinde 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti asıllı olmak üzere toplam 28 mülteci yakaladı.

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde ise İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin O.Ç. idaresindeki aracı durdurup yaptığı aramada, araç içerisinde 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu 3 mülteci; M.Ç. idaresindeki araçta yapılan aramada ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 17 mülteci yakalandı.

Geri gönderme merkezine gönderildi

Öte yandan organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi. (İHA)



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