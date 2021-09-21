Konya’da 832 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamındaki çalışmalarında 832 adet tarihi eser ele geçirdi.

Müslüm EVCİ

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Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, elindeki tarihi eserleri Konya’ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri şahsı fiziki takibe alarak, kullandığı araçta arama yaptı.

832 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sonucunda araç arka koltuğunda bulunan bir çanta içerisinde 832 adet tarihi eser ele geçirildi. Çeşitli dönemlere ait yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haclara polis tarafından el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.