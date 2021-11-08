Memleket Partisi’nden istifa eden il başkanı CHP’ye geçti

Memleket Partisi'nin Suriye ve Irak tezkerelerine evet demesi nedeniyle partinin Batman il Başkanı Adnan Yaşar, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Adnan Yaşar'ın partisinden istifa etmesinin ardından il yönetimi ve merkez ilçe yönetimiyle birlikte CHP'ye geçti. Yeni üyelere parti rozetini CHP Batman il başkanı Hüseyin Yaşar taktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve Irak ve Suriye'deki TSK varlığını iki yıl daha uzatan tezkere, Memleket Partisi'nin evet oyu vermesi nedeniyle Batman il Başkanı Adnan Yaşar partisinden istifa etmişti. Partisinden istifa eden Yaşar il yönetimi ve merkez ilçe yönetiminin de istifalarının ardından CHP'ye geçti. İl binasında düzenlenen törende CHP'ye geçen yeni üyelere rozetleri takıldı.

“ARKADAŞLARIMIZIN YENİDEN YUVALARINA DÖNMÜŞ OLMASI BİZLERİ SEVİNDİRDİ”

Törende konuşan CHP Batman il başkanı Hüseyin Yaşar, “Memleket Partisi milletvekillerinin ülkemize yabancı askerlerin girişine de izin veren tezkereye ‘Evet' oyu vermesi sadece bizi değil kendi partililerini de üzmüştür. Geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar da bunu gösteriyordu. Fakat size yeni bir müjde vereceğim, bugün Memleket Partisi Batman İl ve ilçe örgütü bütün üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak istediğini belirtmiştir.

Çözümün merkezi olarak görülen partimizden belirli nedenlerle kopan arkadaşlarımızın yeniden yuvalarına dönmüş olması bizleri de sevindirdi. Batman'daki bu müjdenin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Geri dönen arkadaşlara; tekrar hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

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