Metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinin balkonundan park halindeki arabanın üstüne düştü. Kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor.

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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu bir kadın, 3’üncü katta bulunan evinin balkonundan park halindeki arabanın üzerine düştü. Kadının arabanın üzerine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu polis ekiplerine bildirerek yardıma koştu.

Karısının düştüğünü gören kocası sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırırken, olay yerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Daha sonra kadın, yakını olduğu iddia edilen bir kişi tarafından arabaya bindirerek olay yerinden götürdü.

Yaşanan olay sonrasında ise akıllara kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü sorusu gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)