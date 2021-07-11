MSB’den keskin nişancı videosu: Felsefeleri ‘tek atış, tek vuruş’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesaplarında görülmeden görme parolasıyla muharebe sahasının belirleyici unsuru olan keskin nişancıların eğitim çalışmalarını içeren görüntüler paylaştı.

MSB'nin videolu bilgilendirmesinde keskin nişancıların muharebe alanının en çekinilen savaşçıları olduğu belirtilerek, felsefelerinin “Tek atış, tek vuruş” olduğunu vurgulandı. “Keskin nişancılar tek atışta hedefi etkisiz hale getirirler. İyi eğitilmiş ve teçhiz edilmiş keskin nişancılara sahip olmak, büyük bir caydırıcılığa sahip olmaktır. Nişancının atış yapması sadece bir saniyesini alır” bilgilendirmesi yapıldı.