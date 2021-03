Murat Emir’den ‘BioNTech’ iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce, Alman BioNTech firmasının Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısından sadece 5 bin 800 adet test aşısının Türkiye’ye geldiğini, bu ay ise 4,5 milyon doz aşının geleceğini ve sırası gelenlere uygulanacağını açıklamıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“BAKANDAN ACİL AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edildiğini belirten Emir, “Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir. ‘Artık açıklama yapmayacağım’ diyerek bizi yabancı ajanslara muhtaç eden bakandan acil açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZE SÖYLENMİYORSA BİR AN EVVEL İSTİFA ETMESİ LAZIM”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Emir, “Sağlık Bakanı özel hastanesini değil, Sağlık Bakanlığı’nı yönettiğini, 83 milyonun sağlığından sorumlu olduğunu bir an için dahi unutmamalı. Dolayısıyla her konuyu en ince ayrıntısına kadar açıklamak zorunda. Ama kendisi, ‘ben bundan sonra açıklamayacağım' dediği için biz uluslararası haber kuruluşlarını takip etmek durumunda kalıyoruz. Bloomberg de diyor ki, ‘1.5 milyon doz Avrupa Birliği Türkiye'ye gönderdi'. Demek ki göndermiş veya göndermemiş yanlış söylüyor. Bunu söylemesi gereken kim? Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı'nın süreci açık, şeffaf yürütmesi lazım ve mutlaka bunu açıklaması lazım. Bu doz aşılar geldiyse eğer, hangi bilimsel kriterlere göre, kime uygulanıyor, bunu söylemesi lazım. Eğer böyle bir kriter şimdiye kadar konmadıysa ve bize de bu söylenmiyorsa da bir an evvel istifa etmesi lazım” şeklinde konuştu.

“BİRİLERİNİN EL ALTINDAN BU AŞILARI OLDUĞU SONUCU ÇIKIYOR”

“Eğer Türkiye'ye BioNTech aşısı geldiyse bunu bakanlığın açıklaması lazım” diyerek altını çizen Emir, “Açıklamıyorsa da eğer böyle bir aşı geldiyse niye açıklamadığı soru işareti olur ve bunun el altından kullanıldığı gerçeği çıkar. BioNTech aşısı belli kriterlere göre, bilimsel olarak belirli hastalara tabi ki yönlendirilebilir. Bilim Kurulu'nun böyle bir kararı var mı, yok mu bunu bilmiyoruz. Ama ortada, BioNTech aşısının geldiğini açıklamayan bir bakan var. Bilimsel kriterler koyan bir bakanlık da yok. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız doğal sonuç da, birilerinin el altından bu aşıları olduğu sonucudur. Bu konuda aydınlatma yapması gereken de Sağlık Bakanı'nın ta kendisidir” açıklamasında bulundu.

DEVA PARTİ'Lİ YENEROĞLU'DA BİONTECH İÇİN SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da, BioNTech aşısının bazı üst düzey görevlilere yapıldığına ilişkin iddiaları dillendirmiş, Sağlık Bakanı Koca'nın cevaplandırması için TBMM'ye soru önergesi vermiş, “Türkiye'ye BioNTech aşısı hiç geldi mi? Gelmediyse neden gelmedi? Geldiyse bu aşılar kimlere uygulanmaktadır?” sorularını sormuştu.