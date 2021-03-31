‘Ortak Akıl’ başkanını seçti

Atatürkçü aydınların bir araya gelerek kurduğu Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği ilk başkanını seçti. Çok sayıda eski milletvekili, bürokrat ve akademisyenin de yer aldığı derneğin ilk başkanı CHP eski milletvekili Enis Tütüncü oldu. Oy birliğiyle seçilen Tütüncü, herhangi bir maddi çıkar veya siyasi rant gözetmeksizin tarafsız bir anlayışla çalışacaklarını söyledi.

Bir düşünce kuruluşu (think-thank) olan derneğin ilk genel kurulu Devlet Eski Bakanı Hasan Gemici'nin divan başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurulun açılışı konuşmasını yapan Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Enis Tütüncü, Türkiye'nin hızla ağırlaşan çok sayıda ekonomik ve toplumsal sorunu olduğunu ve çoğunun ivedilikle çözüm beklediğini, ancak iktidarıyla muhalefetiyle tıkanmış, işlevini yitirmiş durumda olan siyasetin çözüm yerine sorun ürettiğini söyledi.

Bu noktadan göreve başladıklarını belirten Tütüncü “insan, akılların ortaklığı ve değişim” üçlemesinin bütünselliğini esas aldıklarını ve amaçlarının Türkiye'nin, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı koymak olduğunu belirtti. Tütüncü, vizyon ve birikimlerini gençlerin dinamizmiyle harmanlayıp sentezleyeceklerini ifade ederken, “Biz genç kuşaklarla omuz omuza Türkiye'ye özgü, ülke çıkarı odaklı yeni düşünceler üretmeye, yenilikçi alternatif politikalar oluşturmaya çalışacağız. Tarafsızız, ancak Cumhuriyet devrimlerinden, Atatürk'ten ve Türkiye'nin çıkarlarından yana tarafız” dedi.

Genel kurulda Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği yönetim kuruluna, Enis Tütüncü, Dr. Hakan Akbulut, Arslan Kaya, Ayşe Jale Ağırbaş, Ergün Aydoğan, Ali Kemal Kumkumoğlu, Canip Sevinç, Halil Yalçın, Canan Baza, Gökhan Erzurumluoğlu ve Emre Gürkan seçildi.

Yaklaşık dört yıl önce bir düşünce platformu olarak çalışmalarına başlayan “Ortak Akıl İnisiyatifi” Ağustos 2020'de kuruluşunu tamamladı ve “Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği” adı ile faaliyetlerine başladı. Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneğinin kurucu üyeleri arasında bulunan eski milletvekilleri ve bazı isimler şöyle:

Enis Tütüncü, Uluç Gürkan, Hasan Gemici, Mustafa Özyürek, Güldal Okuducu, Kemal Anadol, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Nevin Gaye Erbakır, Bülent Baratalı, Ayşe Jale Ağırbaş, Ali Kemal Kumkumoğlu, Hilmi Develi, Ergün Aydoğan, Osman Coşkunoğlu, Osman Taney Korutürk, Güneş Gürseler, Ali Tiğrel, Aziz Konukman…