Otomobilin üniversite öğrencisine çarptığı kaza kamerada
Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bir üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin çarpmasıyla genç metrelerce ileri savrulurken, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri – Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan A.A.’ya (20), Ö.İ.Y.’nin sürücüsü olduğu otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulan A.A., yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. A.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)