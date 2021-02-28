Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Acı haber geldi

Olay, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren ve İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki Zehra Parmak, tedavisinin ardından corona virüsü testi yapılmadan taburcu edildi.

İstanbul'daki evinde tekrar rahatsızlanan Parmak'ın kaldırıldığı başka bir hastanede yapılan corona virüsü test sonucu pozitif çıkınca temaslı olduğu yakınları da teste alındı. Parmak ile aynı evde kalan ve girdikleri corona virüsü testi pozitif çıkan 8 kişi hastalığa yakalandı.

83 YAŞINDAKİ KADINDAN ACI HABER

Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu 8 yakınının corona virüsüne yakalandığını iddia eden Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki akrabaları ise duruma tepki göstermişti. Yaşanan skandal olay sonrasında 83 yaşındaki kadından acı haber geldi. Tedavisi hastanede devam etmekte olan Zehra Parmak dün gece saatlerinde, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Parmak'ın cenazesi İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan aile mezarlığında öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da karantina süreçleri devam eden yakınları ise olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. (İHA)

İlginizi Çekebilir Akıllı telefonda corona virüsü testi geliştirildi