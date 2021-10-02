Pakdemirli: ‘Sudan ucuz’ lafından vazgeçerek suya bir mücevher gibi davranmamız gerekiyor

Çanakkale'de damla sulama tekniği ile çeltik yetiştirilen tarlayı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün artık 'sudan ucuz' lafından vazgeçerek suya bir mücevher gibi davranmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çanakkale’de damla sulama tekniği ile çeltik yetiştirilen tarlayı ziyaret etti.

“KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI SU KAYNAKLARININ EKONOMİK KULLANILMASI GEREKİYOR”

Ziyarette yaptığı konuşmada, damla sulama tekniğinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

* Çanakkale, 2020 yılında 112.278 dekarlık alanda 93.933 ton çeltik üretimi ile Türkiye üretiminde yüzde 9,6’lık paya sahip bir ilimizdir. Çanakkale’de bu yıl 3.410 dekar alanda damla sulama yöntemi ile çeltik üretimi gerçekleştirildi. Bu alanların 3.270 dekarlık kısmı Bakanlığımızca, ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında desteklendi.

* Bu proje kapsamında toplam 74.280 kg çeltik tohumu kullanılmış olup, tohum bedelinin 698 bin TL’si Bakanlığımız tarafından karşılandı. Çeltik yetiştiriciliğinde damla sulama yönteminin uygulanması ile tava sulama yöntemine göre su kullanımında yüzde 50 tasarruf sağladık. Maliyeti yaklaşık olarak toprak işleme ve ekim işlemlerinde yüzde 60, işçilikte yüzde 70, tarla kirasında yüzde 30 olarak düşürdük.

* Damla sulamada tava sulama yöntemine göre maliyeti yaklaşık %20 oranında düşürerek, net hasılayı artırıyoruz. Çiftçimizin kârlılığı %20 artıyor. Günümüz koşullarında küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarının ekonomik kullanılması gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle çeltik üretiminde su kullanımında önemli tasarruf sağlayan damla sulama sistemi kullanılarak üretim yapılmasını Bakanlık olarak destekliyor ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.

Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştiriciliğinin 2005 yılından itibaren dünyada uygulandığını belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye’de uygulamanın 2007 yılında Edirne’de başladığını kaydetti. Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

* Ülkemizde 2021 yılında damla sulama ile çeltik üretimi yapılan alan 13 bin dekar seviyelerine ulaştı. Bu üretimin 9.511 dekarı 12 ilimizde Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibe tohum ile desteklendi.

* Bu illerimiz Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Düzce, İstanbul, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Samsun, Sinop’tur. Ülkemizde çeltik üretimi 2002 yılında 360 bin ton iken, 2020 yılında yüzde 172’lik artış ile 980 bin tona ulaştı.

DAMLA SULAMA KULLANIMININ AVANTAJLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede damla sulama kullanımının avantajları şöyle anlatıldı:

* Damla sulama yöntemi ile dekara 800 ile 900 m³, tava sulama yöntemi ile 1500 ile 2400 m³ su kullanılıyor. Damla sulama yönteminin kullanılması ile yüzde 50’den fazla su tasarrufu sağlanıyor. Damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinde bölgelere göre değişmekle birlikte tava sulama yöntemine göre yüzde 30-50 oranında sulama ücreti daha düşük alınıyor.

* Tava sulama yöntemi kullanıldığında suyun bitki kök bölgesine ulaştırılabilmesi için yıllık 50 ile 60 litre arasında yakıt harcanırken, damla sulama yönteminde yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlanıyor.

* Damla sulama yönteminde su kesildikten 5-7 gün sonra hasat yapılırken, hasat için paletli biçerdövere ihtiyaç duyulmamaktadır. Tava sulama yönteminde su kesildikten en az 10-15 gün sonra hasat yapılabilmekte ve hasat için paletli biçerdövere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da maliyeti artırıyor.

“SUDAN UCUZ LAFINDAN VAZGEÇEREK SUYA BİR MÜCEVHER GİBİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, “Bugün artık ‘sudan ucuz’ lafından vazgeçerek suya bir mücevher gibi davranmamız gerekiyor. Bu anlamda çeltik hasadını çok anlamlı buluyorum. Çanakkale’de damla sulama sistemiyle ‘damlaya damlaya’ çeltik oluyor” ifadelerine yer verdi.