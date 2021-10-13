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Polis 67 yaşındaki kadını saklandığı evde buldu! Cezaevine gönderildi

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M. (67), saklandığı evde yakalandı. 

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Polis 67 yaşındaki kadını saklandığı evde buldu! Cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Emine M.’nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığı belirledi.

Emine M., polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emine M., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi. DHA

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