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Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı

Afyonkarahisar'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. 

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Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hüseyin Tiryakioğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Çetinkaya Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Ş.D.’nin kullandığı minübüs ile polis aracı, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüsteki hostes ve şoför Ş.D. ile ekip aracındaki 2 polis, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisteki engelli 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)

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