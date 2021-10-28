‘Polisim’ diyerek gasp etti

Konya'da kendini polis olarak tanıttığı iki kişiyi gasp eden bir kişi, polis ekiplerinin çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elinde telsizle kendini polis memuru olarak tanıtan bir kişi, 2 kişiyi durdurarak konuşmaya başladı. Bu sırada durdurduğu iki kişiden 350 lira gasp eden şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, mağdur iki kişinin ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Başlatılan geniş kapsamlı çalışma doğrultusunda olayın yaşandığı sokak ve yakın çevrede inceleme yapılmasının ardından şüphelinin Ö.Ö. olduğu belirlendi. Şahsın gidebileceği adresleri kontrol eden polis ekiplerini fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet telsiz, bir adet metal kelepçe, bir adet bıçak ve üç parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Buradan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)