Sağlıkçılardan “lebaleb” tepkisi: Hakkımızı helal etmiyoruz

Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanları, AKP'nin kongresinden yansıyan görüntülere ateş püskürdü. Sağlık çalışanlarının, salgınla mücadelede çekilen fotoğrafları ile kongre salonunun görüntülerini paylaşanlar tepkilerini dile getirdi. Hayatını kaybeden sağlıkçıları, intihar eden işyeri sahiplerini ve müzisyenleri, maskesini bir dakika çenesine indirdi diye ceza yiyen vatandaşları, yakınını cenazesiz defneden aileleri, okulları açılmayan çocukları hatırlatan sağlık çalışanlarına vatandaşlarda destek vererek “Hakkımı helal etmiyorum” etiketiyle mesajlarını paylaştı.

“TÜRKİYE'YE ATILMIŞ COVİD-19 BOMBASI”

Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Osman Elbek, yaşanan tabloya sesini çıkarmayan Bilim Kurulu üyelerini hedef aldı. Elbek bu gün Ankara'da gerçekleştirilen kongrenin Türkiye'ye atılmış bir Covid-19 bombası olduğunu belirterek, “Bu toplantıyı eleştirmeyen bilim insanı ve Bilim Kurulu üyelerinin insanlara tavsiye vermemesi, aksine sonsuza kadar susması memleket için hayırlıdır” dedi.

AKP'LİLER “KONGREDEN GELİYORUM” PANOLARI TAŞISIN

Sağlık çalışanı Aynur Gülçiçek, “Tulumların içinde izinsiz, gece gündüz çalıştık, ailemizi göremedik. Savdiklerimize dokunamadık. Dışlandık. Her şeyi yaşadık. Bunun için miydi” diye sorarken, Psikiyatri Uzmanı Umut Karasu, “Bir hekim olarak, Sağlık bakanının şu kongre görüntülerini görüp hala nasıl görevde kalabildiğini anlayamıyorum” dedi.

Prof. Dr. Gazi Çağlar ise “AKP kongresine katılanların tamamı yarın tüm Türkiye’de ‘kongreden geliyorum, 2 metre mesafe koyun' panoları taşısınlar, halk AKP’lilere mesafe koysun” dedi.

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