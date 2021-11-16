Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Uzun (43) hayatını kaybetti, Emrah B. (34) ile Murat Z. (32) yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Soner K. (22) ve arkadaşı Murat Z. ile husumetli oldukları Mustafa Uzun ve Emrah B., bir iş yerinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Soner K. tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Uzun ile Emrah B. ağır yaralandı. Soner K., Murat Z.’yi de kazayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Mustafa Uzun burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emrah B.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri Soner K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soner K.’nin ifadesinde, husumetli olduğu kişilerin saldırısından kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soner K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA