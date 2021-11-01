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Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, şehirlerarası yolda tersten giderek herkesin canını tehlikeye attı.

Yayınlanma: 09:27 - 01 Kasım 2021 Güncellenme:
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Olay, Kestel ilçesi D160 karayolu Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple şehirlerarası yolda tersten gitmeye başladı.

En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Bu anlar ise bir vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Duyarsız sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu. İHA

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