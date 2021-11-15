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Şırnak’ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Şırnak’ta terör operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yönelik 8-14 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6’sı PKK, 3’ü FETÖ iddiasıyla 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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