Susurluk’ta kağıt havlu yüklü TIR yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabaha karşı şeker fabrikası yakınlarında meydana gelen kağıt havlu yüklü TIR yandı.

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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabaha karşı şeker fabrikası yakınlarında meydana gelen kağıt havlu yüklü TIR yandı.

Balıkesir Bursa Kara Yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen olayda, Tıra bağlı kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan şerit ekiplerin dorseyi kenara çekmesi ve yolun temizlenmesi sonrası tekrar trafiğe açıldı. İHA