Haberler - Günün İçinden

Taksiye ‘çakar lamba’ takmış

Şişli'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çakar sistemi takıldığı görülen taksi durduruldu. Yaralama suçunda aranması bulunan taksici gözaltına alınırken, çakarlı taksi ise trafikten men edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Taksiye ‘çakar lamba’ takmış

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında çakar sistemi takılmış bir taksi durduruldu. Taksici Saadettin Bakan’ın belgelerine bakıldı.

Ayrıca taksicinin yaralama ve tehdit suçlarından araması olduğu belirlendi. Taksici Bakan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bakan’a ayrıca “usulsüz ışık donanımı” suçundan 144 lira para cezası kesilirken, taksi trafikten men edildi. (İHA)

Panik butonuna basan taksici ortalığı birbirine kattı İlginizi Çekebilir Panik butonuna basan taksici ortalığı birbirine kattı Taksici “sanayiye gideceğim” bahanesiyle yolcuları indirdi İlginizi Çekebilir Taksici “sanayiye gideceğim” bahanesiyle yolcuları indirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster