Tarım arazilerine sanayi alanı yapılmasına karşı çıkıp, toplantıyı bastılar

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Marmaracık Mevkii 148/1, 149/1 ve 150/1 parsellerde “SS. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından yapılması planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” ile ilgili olarak düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısı, bölge halkının protestosuyla iptal edildi.

Çerkezköy ilçesindeki bir otelde halkı bilgilendirme toplantısı 4 Mart tarihinde sabah saatlerinde başladı. Toplantıya katılım sağlayan sivil toplum kuruluşları(STK), “Biz sunum dahi istemiyoruz. Çünkü biz burada ne yapılacağına değil, bu kadar büyük bir arazinin tarım dışı faaliyette kullanılmasına karşıyız” diyerek toplantıyı protesto kararı aldı. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene Belediyesi temsilcileri, CHP ve İYİ Parti ve STK’lar tarafından da katılım sağlandı.

“BU HİKAYEYİ ÇORLU TREN KAZASINDA GÖRDÜK”

Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şöyle konuştu:

“Biz sanayiye karşı değiliz ama doğru işin yanındayız. Ergene’de 8 tane sanayi bölgesi var. Doluluk oranı daha yüzde 30. Bir OSB’de doluluk oranı yüzde 42. Buralar daha dolmamışken, birinci sınıf sit alanı, tarım alanı olarak ilan edilen tarım arazisini gidip siz nasıl sanayiye açarsınız? Devletin kaynaklarını kullanarak tapulaştırma yapılan araziyi siz tarımdan çıkartıp sanayiye çeviriyorsunuz. Ergene’nin altı koruma eylem planı içerisinde.

Hem tarımsal sit alanı hem de Ergene havzası koruma alanı içerisinde olan bu araziyi biz neden sanayicilere bırakıyoruz? Ziraat fakültesinde bir rapor var ki içler acısı. Neye hizmet ettiğini anlamakta zorlanıyorum. Biz bu hikayeyi Çorlu tren kazasında gördük. Çorlu tren kazasında hızlı bir şekilde bilirkişi heyeti oluşturuldu ama anladık ki o bilirkişi heyetinin devlet demiryolları olan irtibatı ortaya çıktı.

2018 bu araziyle ilgili bir rapor ortaya çıkarıldı. Rapordaki sonuç içler acısı. Kalıntılardan dolayı tarım arazisi olamazmış. Hemen yanında buğday tarlası ekili. En verimli topraklar. Buraları kimseye yedirtmeyeceğiz.”

“TARIM YAPILAMAZ RAPORU VERİLEN ARAZİYE GÜBRE ATIP OT YETİŞTİRDİLER”

Projenin yapıldığı arazide tarım işlemlerinin yapıldığı fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Aygun, “Tarım arazisi olamaz’ raporu verilmiş araziye dün o araziye traktörlerle gübre attılar. Burada yetişen otları belli bir gelirle, ihaleyle satışını yapıyorlar. Hani kalıntılar vardı? Tarım arazisi değil diyorlar, ürettikleri otları hayvanlarımıza ot olarak satıyorlar” diye konuştu.

TOPLANTIDA GERİLİM

Katılımcılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarına toplantının iptalini talep iletti. Bazı eylemciler ellerinde buğday tohumları ve ekmeklerle gelerek toplantıyı protesto etti. Toplantıda STK’lar dışında katılımcıların olduğu belirtilerek iptal talebi reddedildi.

Toplantının iptalini isteyenler, az sayıdaki diğer katılımcıların Tekirdağ’da ikamet etmediğini, il dışından ve şirketlerden getirildiğini öne sürdü. Bunun üzerine toplantı salonunda gerilim yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmaların ardından İl Müdürlüğü yetkilileri toplantının iptal edildiğini duyurdu.

ÇED SÜRECİNE İTİRAZ EDİLDİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat’ın 16 Şubat tarihinde ÇED sürecine itirazı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdiği dilekçesinde, söz konusu arazinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce kamu yatırım bütçesiyle arazi toplulaştırma çalışması yapılmış verimli tarım arazisi olduğu vurgulandı. Kamu tarafından tarımsal amaçlı arazi toplulaştırması yatırımı yapılan bir alanın, yine kamu tarafından tarım dışına çıkarılması kararının kendi içinde çelişkili ve mevzuata, hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Arazinin 1.sınıf tarım arazisi olduğu vurgulanan dilekçede, “Yasa gereği “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan edilerek “tarımsal sit alanı” niteliği kazandırılan bu arazilerde, civarda yapılan ve yapılması planlanan göletlerde sulu tarım yapılması olanaklıdır. Kamu yönetimi tarafından mutlaka korunması gerekirken bu alana tarım dışına çıkarılması kararı verilmesi mevzuata ve hukuka aykırı kabul edilemez bir idari işlemdir” denildi.

Planlanan alana yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce verilen “kamu yararı” kararına dikkat çekilerek, bunun hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, “Öncelikle toprakları ve tarımsal üretimi korumakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu gerekçeye sığınması da hukuka aykırıdır. Yargının Anayasanın 44., 45, ve 166. maddesi gereği verdiği “üstün kamu yararı” kararları da dikkate alınarak, gündemdeki bu kamu yararı kararı hükümsüz sayılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Anılan plandaki yanlış kararlara karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odası'nın ayrı ayrı Danıştay 6. Daire'sinde açmış olduğu davalarda; bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda TOB ve TAB alanlarının “tarım topraklarını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle” yürütmenin durdurulması kararı verildiği hatırlatılarak, “Danıştay 6. Daire'sinin 2010/3829 esas nolu kararında belirtildiği üzere, gündemdeki OSB girişime konu alanın “mutlak tarım alanlarında” yer alması ve “aşırı yer altı suyu çekim alanında” kalıyor olması nedeni ile verilen yürütmeyi durdurma kararına aykırılık şeklindeki idari işlem, hukuka aykırı olup, yargı kararı bu konudaki yanlış işlemleri gayet açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Mevcut yargı kararlarına uyulması Anayasal gereği bir zorunluluktur” denildi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat, “ÇED raporunun mevcut mevzuata ve yargı kararlarına, yürürlükteki planlara aykırı olduğu ve kamu yararı ile hiçbir şekilde bağdaşmaması nedeniyle iptali hususunda itirazımızı sunarız” talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletti.

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