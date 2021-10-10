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Tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler

İstanbul Ümraniye'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, otomobilden inen bir grup kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeledi.

Yayınlanma: 20:47 - 10 Ekim 2021 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması çıktı.

Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı.

O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. DHA

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