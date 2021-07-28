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TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde yapılan asfaltlama çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden çift taraflı verilen trafik sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Güncellenme: 17:14, 28/07/2021
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TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde bulunan 2 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması başlatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılmasının ardından trafik Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilmeye başladı. Asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

TEM'de yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte İstanbul şeridinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi. (İHA)

Ankara Bolu istanbul trafik