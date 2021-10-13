TIR dorsesine gizlenen 107 kilo eroini ‘Talisca’ buldu
Kocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan 2 TIR'da, narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramada, dorsenin çatısındaki profillere gizlenen 107 kilo eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde, TEM yolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı 2 TIRı durdurdu. TIRlarda narkotik köpeği Talisca ile arama yapıldı. ‘Taliscanın tepki vermesi üzerine TIRın dorsesinin çatı iskeletinde kullanılan metal profiller söküldü.
Profillerin kesilmesi ile 477 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Ele geçirilen eroin dolu paketlerle şehit polis memuru Fethi Sekin’in adı yazıldı. (DHA)