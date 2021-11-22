Uyuyan eşe bıçaklı saldırı; Bıçak kırılıp saplı kaldı

Aksaray'da Sevgül U. (51), uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun (65) bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan 1, göğsünden 3 bıçak darbesi alan kadının vücudunda bıçağın kırılan bölümü saplı kaldı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın 4üncü katında meydana geldi. Ramazan U., henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.’ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sevgül U.’nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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