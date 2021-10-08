Yangın merayı kül etti, 5 koyun hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyerek hayvanların bulunduğu ağıla sıçradı, 5 koyun yanarak hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy'de makilik alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Önce meraya ardından da yaklaşık 50 koyunun barındığı ağıla sıçradı.

5 KOYUN ÖLDÜ

Yangını Yakaköy'de bulunan vatandaşlar bahçe hortumları ve kovalarla söndürmeye çalıştı. Alevler içinde kalan ağılda, koyunların bir bölümü kurtarılırken, kalan 5 koyun ise yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alabildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.