Yangın merayı kül etti, 5 koyun hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyerek hayvanların bulunduğu ağıla sıçradı, 5 koyun yanarak hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy'de makilik alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Önce meraya ardından da yaklaşık 50 koyunun barındığı ağıla sıçradı.
5 KOYUN ÖLDÜ
Yangını Yakaköy'de bulunan vatandaşlar bahçe hortumları ve kovalarla söndürmeye çalıştı. Alevler içinde kalan ağılda, koyunların bir bölümü kurtarılırken, kalan 5 koyun ise yanarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alabildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.