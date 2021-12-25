Yeni aldığı motosiklet ile aşırı hız yapınca hayatını kaybetti

Muğla’da yeni aldığı motosikleti ile hız yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kaldırıma çarparak sürüklendi. Gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm personeli 20 yaşındaki Furkan İnce kullandığı 48 FE 148 plakalı motosiklet ile Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından 30 metre kadar sürüklendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnce’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan İnce'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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