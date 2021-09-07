İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor: Aylık satışlar 15’ten 4’e indi

İkinci el otomobil piyasası durgunluğunu koruyor. İki ay öncesine kadar ayda 15 araç sattıklarını söyleyen galericiler, şu dönemde ayda 4 araç satabildiklerini belirtti.

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Normalleşme sonrası hareketli zamanlar yaşayan ikinci el araç piyasası, eylül ayıyla birlikte durgunlaştı. İki ay öncesine kadar ayda 15 araç sattıklarını söyleyen galericiler, şu dönemde ayda 4 araç satabildiklerini belirtiyor.

BİR AY İÇİNDE CANLILIK BEKLENTİSİ

Öte yardan oto galericiler, piyasanın önümüzdeki bir ay içinde canlanacağını düşünüyor.

Galerici Remzi Ulusoy, “ÖTV matrahına gelen indirimden kaynaklı olarak insanlar ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini bekledi ancak ikinci el araç piyasasında şu anlık bir düşüş gerçekleşmedi. Şu anda satışlarımız durgun” dedi.

“İki ay öncesine kadar satışlar iyiydi” diyen Ulusoy, “Normalde bir ay içinde 15 araç satarken şu anda 3-4 tane satabildik. Piyasaların bir ay içinde canlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Galerici Harun Camcıoğlu ise, “Piyasa biraz durgun devam eder ancak bir ay sonra canlanır diye düşünüyorum. İkinci el araç fiyatları sabit bir şekilde devam ediyor ve bir süre böyle devam eder. Yaz mevsimine doğru fiyatlar artabilir” ifadelerini kullandı.

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